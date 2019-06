Feira de Artesanato de Novo Progresso bate Record de inscritos

( Foto do Yuri Nakay)- A III Feira Feira municipal que se realizará no Lago Municipal dias 14 e 15 bate seu Record de inscritos.

As inscrições encerraram ontem na MM BIJU e Aviamentos.

A Feira vai contar com alimentação e artesanato e a presença da Boneca Emília além de novos talentos.

Amanhã se realizará uma importante palestra com Cassiano Pellenz na MM BIJU as 18 e 30h com as participantes inscristas para mostra de novidades de imagens de Artesanato mundial, de como fazer para vender mais o produto e combinações gerais da Feira.

Estima-se que já acontecerá uma quarta edição na Festa do Garimpeiro, mais informações com o coordenador da Feira Cassiano Pellenz pelo (51) 983573621.

