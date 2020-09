Feira Digital de Franquias oficial da ABF traz oportunidades de investimento à Região Norte

A plataforma gratuita possibilitará ao visitante trocar experiências e conhecer as marcas expositoras através de rodadas online de negócios

Inovadora e cada vez mais digitalizada, refletindo o próprio setor que representa, a Associação Brasileira de Franchising leva à Região Norte a ABF Expo Digital, feira online, oficial da entidade, cuja primeira edição foi realizada em Goiânia e região. O evento digital da ABF será realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro para atender aos potenciais investidores dos sete estados da Região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O objetivo da ABF é impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor de franquias, principalmente em cidades localizadas fora do eixo Rio-São Paulo.

A situação econômica da Região Norte aponta para algumas atividades de destaque, que variam de estado para estado conforme as particularidades do mercado local.

Dados da ABF indicam que a expansão em unidades de franquias no Norte do Brasil teve um avanço de 9%, com 5009 pontos de venda (PDVs), no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Em redes, o crescimento foi de 7%, atingindo a marca de 612 franquias atuando localmente.

Para alavancar ainda mais esse crescimento, a ABF Expo Digital levará para a Região Norte 60 das melhores franquias do Brasil. O principal objetivo é ampliar as oportunidades de novos negócios, utilizando os mais modernos recursos tecnológicos online disponíveis.

Já está confirmada na feira online oficial da ABF a participação de marcas dos segmentos de Alimentação, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Serviços e Outros Negócios, com investimentos iniciais desde menos de R$ 20 mil até mais de R$ 300 mil.

“Como já ocorreu em períodos de dificuldade econômica, o franchising costuma receber profissionais em busca de alternativas de trabalho e renda, ainda mais agora que os juros estão em níveis historicamente baixos e o mercado de locação comercial em condições mais atrativas. Com um modelo de negócio, produto ou serviço formatado e testado, o franchising é uma ótima opção para quem deseja empreender, ainda mais se for o primeiro negócio”, afirma André Friedheim, presidente da ABF.

Rodadas de negócios virtuais

Gratuita, a plataforma da ABF Expo Digital possibilitará ao visitante trocar experiências e conhecer as marcas expositoras por meio de rodadas de negócios virtuais individuais pré-marcadas com os representantes das redes.

Os participantes passam pela chamada ‘Trilha de Qualificação’ após o agendamento da reunião, onde recebem um material contendo informações da marca e um voucher para participar do curso Entendendo Franchising Online.

Realizada pela Associação Brasileira de Franchising e organizada pela Tribecca, a feira online oficial da ABF tem acesso gratuito pelo site www.abfexpodigital.com.br. O projeto conta com o patrocínio da Cielo e do Bradesco, será composto por redes associadas à ABF com interesse em investir nas cidades do Norte do País, e que estarão durante os três dias do evento online atendendo das 8h30 até 22h30, seguindo os agendamentos.

Além disso, os visitantes poderão buscar conhecimento sobre os conceitos do franchising por meio de palestras virtuais com alguns dos principais especialistas do setor no País. Serão apresentados seis temas com duas sessões por dia, abordando questões gerenciais, administrativas e jurídicas que envolvem o sistema de franquias.

Após a Região Norte, a ABF Expo Digital 2020 será realizada nos seguintes estados: Santa Catarina, de 20 a 22 de outubro; Ceará, Maranhão e Piauí, de 17 a 19 de novembro, e Paraná, de 8 a 10 de dezembro.

Sobre a ABF

A ABF – Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987, que representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro. O setor registra um faturamento anual superior a R$ 186 bilhões, mais de 160 mil unidades e cerca de 2.800 marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil.

Além disso, o franchising brasileiro responde por aproximadamente 2,7% do PIB e emprega diretamente mais de 1,3 milhão de trabalhadores. Atualmente com mais de 1.300 associados e cobrindo todo o território nacional por meio da seccional Rio de Janeiro e de regionais (Sul, Minas Gerais, Centro-Oeste, Nordeste e Interior de São Paulo), a entidade reúne franqueadores, franqueados, advogados, consultores e demais fornecedores e stakeholders do setor.

O propósito da ABF é fomentar o franchising brasileiro, nacional e internacionalmente, para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético. A Associação dedica-se a aperfeiçoar o sistema de franquias brasileiro por meio da capacitação de pessoas em diversos cursos presenciais e on-line, do estímulo à inovação, da disseminação das melhores práticas, da representação junto às diversas instâncias públicas e divulgação dos resultados do setor.

Fonte:Olívia de Almeida/Três Comunicação e Marketing

