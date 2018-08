Feira do Artesanato Mundial reúne culturas em Belém

*Foto Divulgação-Belém mais uma vez vai sediar a Feria do Artesanato Mundial (FAM), que vai mostrar trabalhos de 28 artesãos do Estado do Pará e de mais 20 países. Um mundo para ver e comprar. Para quem gosta de artesanato do mundo todo, a XXXI Feira do Artesanato Mundial reserva o melhor das cores, formas e ritmos.

A Feira do Artesanato Mundial- FAM-, acontece no dia 07 e vai até o dia 16 de Setembro de 2018 no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O ingresso custa R$ 10,00 inteira e 5, com meia-entrada para estudantes. De segunda à quinta de 15h até 17h, a entrada é gratuita.

A feira tem o objetivo de incentivar e promover a produção artesanal como importante estratégia de divulgação cultural, geração de emprego e renda e educação ambiental, reconhecendo esta atividade como um nicho de mercado que pode gerar renda.

Quem visitar a feira poderá conferir produtos de mais de 20 países, dentre eles: Turquia, Quênia, Peru, Índia, Egito, Japão, Síria, e países do continente africano. Na feira também será possível encontrar artigos de decoração, de organização de ambientes, vestuário, acessórios de moda e de culinária. Os produtos em exposição terão valores a partir de R$5,00. Este ano, a expectativa é receber 90 mil pessoas durante os nove dias de evento.

De acordo com Hilda Alves, Diretora Executiva da FAM, o visitante vai viajar no mundo da arte e cultura mundial. “Serão diversas novidades nacional e internacional, por exemplo, produtos egípcios: cristais, esfinges, vestuário, dança do ventre e outros artigos egípcios que o visitante vai poder conferir e adquiri com toda qualidade”, ressalta Hilda Alves.

Os cerca de 300 artesãos já confirmados para participar da FAM vão mostrar aos visitantes da feira todas as novidades criadas e produzidas por eles. Vasos, esculturas, brinquedos de miriti e muitas peças com estilo mais moderno poderão ser vistas no Hangar, em nove dias de evento.

Confira alguns expositores que cada país apresenta na FAM:

• Brasil: a riqueza e a variedade do nosso artesanato representado por vários estados, com amostras de vestuário, cama e mesa e banho, objeto de decoração.

• Turquia: decoração, amuletos e bijuterias.

• Quênia – Objetos de decoração em madeira ébano; pedra sabão e osso.

• África do Sul e Leste Africano – (arte negra) bijuterias em madeira e osso.

• Paquistão – sapatos, xales, bijuterias, objetos de decoração em madeira.

• Peru – Vestuário em lã e objetos de decoração e brinquedos.

• Índia – Pashminas, almofadas, roupas, objetos de decoração em ossos, prata e pedras.

• Indonésia – flores artificiais, corujas e girafas tomam conta de parte do estande. Há também máscaras com pequenos pontilhados de várias cores e fabricados com materiais diversos. As máscaras são peças produzidas artesanalmente e bijuteria em madeira.

• Egito – Objetos de decoração em papel, vidro, madeira, bijuteria, roupas típicas .

• Tunísia – essências. Entre os aromas apresentados na feira estão os de sândalo, ópio, mil e uma noites, baunilha, limão e outros.

• Japão – origamis, coleções diversificadas de camisetas com ideogramas japoneses e outros ornamentos típicos.

• Síria – Marchetaria, Caixas em Marchetaria, Objetos em Cobre, entre outros, narguilés de vários tamanhos, terços, etc….

• Líbano – Toalhas, Caminhos de Mesa, Capas de almofada, Mantas, a, Caixas em Marchetaria, Objetos em Cobre.

• Senegal – esculturas em madeira, quadros, objetos de decoração

• Uganda – esculturas, peças de decoração.

Serviço:

FAM- Feira do Artesanato Mundial acontece de 07 a 16 de Setembro de 2018 no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Sábados, domingos e feriado: das 14h00 ás 22h00

Dias úteis das 15h00 às 22h00 (sendo que as duas primeiras horas entrada liberada – 15h00 às 17h00)

