Feira do Pescado garante abastecimento aos paraenses

Este ano, os preços praticados durante a feira estarão em média 30% mais baixos do que os praticados no mercado

Para garantir o fornecimento de pescado aos paraenses e equilibrar os preços do produto durante a Semana Santa, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), realiza a Feira do Pescado nesta quarta e quinta-feira, 12 e 13 de abril. Cerca de 150 toneladas de pescado serão colocadas à venda em dez pontos da Região Metropolitana de Belém. A ação também será realizada em mais de 30 municípios em todo o estado. Este ano, os preços praticados durante a feira estarão em média 30% mais baixos do que os praticados no mercado.

Na região metropolitana, as feiras vão funcionar no horário das 7h às 14 horas, nos seguintes locais: Praça Matriz de Marituba; Praça Matriz de Ananindeua; Ginásio de Esportes Almir Gabriel (Ananindeua); Parque de Exposições do Entroncamento; Universidade do Estado do Pará (Uepa) campus Almirante Barroso; Aldeia Amazônica; Santuário de Fátima; Centur; Paróquia São Domingos Gusmão (Terra Firme) e Universidade Federal do Pará (UFPA) Campus Guamá.

No Parque de Exposições do Entroncamento, também irá funcionar a Feira do Peixe Vivo, com a venda de espécies criadas em cativeiro por produtores paraenses na Feira do Peixe Vivo. No Entroncamento, assim como no Centur, haverá a venda de caranguejos trazidos de reservas extrativistas da região do Salgado. E no Centur, produtores de ostra estarão vendendo sua produção diretamente aos consumidores.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...