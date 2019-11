Feiras de artesanato reúnem mais de 500 expositores do Pará, Brasil e de mais 15 países

Feira Mundial e Estadual do Artesanato, em Belém — Foto: Agência Pará

Começam neste domingo (3), a Feira do Artesanato Mundial (FAM) e a Feira Estadual do Artesanato (Fesarte), em Belém. A programação delas é realizada simultaneamente no Hangar Centro de Convenções, até o dia 10 de novembro. Mais de 500 expositores participam das feiras com peças de tapeçaria, cerâmica, tecido, biojoias e metais.

Todas as noites uma apresentação cultural encerra o dia de trabalhos. As feiras ficam abertas das 12h às 22h. O público tem a oportunidade de conhecer e adquirir o artesanato local e internacional a preços bastante competitivos. A programação também tem palestras e capacitações para os artesãos.

Além disso, o evento se propõe a defender a inclusão e a diversidade, com estandes para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e LGBTQI+. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Seaster, e a CHARPH Eventos.

Entre os países que estão representados na feira, estão: Tunísia, Peru, índia, Paquistão, África do Sul, Equador, Turquia, Senegal, Japão, Marrocos, Egito, Tailândia, Quênia, Síria e Líbano.

Serviço

Feira de Artesanato Mundial/ VII Feira Estadual do Artesanato

Data: 03 a 10 de novembro

Horário: 13 às 22 h

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Ingressos inteira: R$10,00

*Aceita meia-entrada e servidores públicos não pagam, com apresentação do contracheque

