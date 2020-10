Felipão aceita nova investida e fecha com o Cruzeiro para a disputa da Série B

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A próxima partida do Cruzeiro na Série B está marcada para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília). O clube celeste encara o Juventude, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Felipão estava sem clube desde que deixou o comando do Palmeiras em 2019. O técnico, que conquistou o Brasileirão de 2018 pelo Verdão, terá sua segunda passagem pela Raposa. Ele treinou a equipe de Minas Geras entre 2000 e 2001, antes de assumir a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2002, vencida pelo time verde-amarelo.

A missão de Luiz Felipe Scolari não será fácil. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a penúltima colocação da segunda divisão, com apenas 12 pontos conquistados em 15 rodadas. O treinador tentará evitar a queda para a Série C e buscar o acesso à elite do futebol nacional.

O experiente técnico chega para substituir Ney Franco, demitido no último domingo. O Cruzeiro acerta a contratação de um novo comandante após receber recusas de nomes como Umberto Louzer (Chapecoense), Marcelo Chamusca (Cuiabá) e Lisca (América-MG). O próprio Felipão também havia rejeitado a oferta celeste, mas aceitou após nova investida do clube.

