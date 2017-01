Felipe Melo promete ‘dar tapa na cara com responsabilidade’

Paradoxalmente, jogador quis deixar a mensagem de não ser violento

“Deixaram para o torcedor do Palmeiras lembrar dos momentos legais, que o Felipe Melo não é só porrada. Se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Lógico que com responsabilidade, porque não quero deixar o time com menos um”, afirmou, segundo o Uol.

“Essa situação foi criada por vocês da imprensa de que o Felipe Melo é maldoso, expulso todo jogo. Se não me engano minha média de cartões amarelos é menor que a do Gabriel Jesus no Palmeiras, se não me engano tomo menos vermelhos do que o Fernandinho da seleção brasileira”, prosseguiu o jogador de 33 anos.

