Felipe Melo sofre corte profundo no supercílio após dividida em clássico

Imagem é divulgada pelo irmão do volante, que se machucou em dividida com Yerry Mina, companheiro de Palmeiras, e continuou em campo até sair no segundo tempo

Um choque duro de cabeça com Yerry Mina, seu colega de Palmeiras, fez um corte profundo no supercílio de Felipe Melo durante a derrota para o Corinthians, nesta quarta-feira.

O lance aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, e o volante seguiu em campo após ser atendido e colocar uma touca branca para estancar o sangramento. Mais tarde, foi obrigado a trocar a proteção por uma azul.

Com um cartão amarelo precoce recebido no início do jogo, Felipe Melo foi substituído somente aos 11 minutos da segunda etapa, para a entrada de Thiago Santos.

Ao final da partida, seu irmão, Nicolas Melo, publicou nas redes sociais uma fotografia do irmão sem o curativo no vestiário. A profundidade do corte impressionou os torcedores. Depois, surgiu uma foto dele com os pontos no local – 13 no total.

