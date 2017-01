Feliz e confiante’, Raissa Santana vai às Filipinas disputar o Miss Universo

A Miss Brasil 2016, Raissa Santana, de Umuarama, no noroeste do Paraná, viaja neste sábado (7) para as Filipinas onde vai disputar o concurso Miss Universo, no fim de janeiro. “Estou feliz e confiante, vou chegar lá e dar o meu melhor e a consequência virá, com fé em Deus”, declarou ao G1.

Raissa contou que se preparou muito bem para participar do concurso e pediu para que os fãs continuem na torcida, enviando as melhores energias.

“Um beijo para todos que torceram por mim e que eles continuem torcendo durante o Miss Universo também”, disse.

A candidata também pediu que as pessoas acompanhem o concurso, que será realizado em 29 de janeiro (fuso horário brasileiro) em Pasay, região metropolitana de Manila. “Gostaria de pedir para que todos os meus fãs usassem a hashtag #AgoraEuSouRaissa e que acompanhassem tudo bem de pertinho, mesmo que pelas redes sociais”.

Torcida de mãe

A mãe de Raissa viaja para as Filipinas, com a sobrinha, para acompanhar o concurso. A empregada doméstica Rosineide Oliveira Santana, a Neide, está ansiosa pelo concurso.

Ela contou que diante da possibilidade de não viajar para as Filipinas, a filha ficou triste e pediu para que ela fosse. “Ela falou: você tem que estar lá, porque eu preciso de você lá comigo”, relatou.

Para Neide, a presença da mãe num momento como esse transmite segurança. “Ela sabe que tem alguém da família ali”.

Diante de tantas conquistas da filha, Neide diz que espera a vitória no concurso internacional, mas ressalta que ela não é essencial. Independente do resultado, a mãe garante que a filha vai se esforçar ao máximo no concurso.

“Eu espero a vitória da minha filha mas, se por um acaso também não acontecer, minha filha já é uma vitoriosa. Só o fato de ela estar chegando no miss universo, pra mim é ótimo”, concluiu.

O Miss Universo

Concorrentes de cem países vão disputar o título de mulher mais linda do mundo, na 65ª edição do Miss Universo.

A preparação de Raissa começou em outubro, logo após ser eleita Miss Brasil 2016. Ela deu continuidade à alimentação regrada que já mantinha e intensificou muito a prática de exercícios.

A candidata viaja no sábado e entra em confinamento com as outras concorrentes a partir na próxima quinta-feira (12).

O traje típico que Raissa vai levar para o concurso é mantido em segredo e demorou 30 dias para ficar pronto. A Miss Brasil fez quatro provas do modelo, que vai buscar valorizar a beleza da candidata e evidenciar as riquezas naturais do país.

História de vida

Irmã mais velha de uma família com cinco filhos, jovem trabalhadora, negra e filha de uma empregada doméstica. Raissa nasceu na Bahia e quando ainda era criança mudou com a mãe e a família para o noroeste do Paraná. A menina cresceu, cuidava dos irmãos enquanto a mãe trabalhava, e depois começou a trabalhar para ajudar em casa. Aos 21 anos, foi escolhida a jovem mais bonita do país.

Antes de ser Miss Umuarama e Miss Paraná 2016, Raíssa participou do Miss Teen Umuarama em 2012, com 17 anos. Não ganhou o concurso, no entanto, foi a primeira princesa. Logo depois, foi a primeira princesa da ExpoUmuarama, em 2013. Uma carreira que no início deixou a mãe preocupada.

Raissa é a segunda negra a ser eleita Miss Brasil, a primeira foi a gaúcha Deise Nunes, em 1986. A Miss Brasil 2016 tem 1,75 metro, é estudante de marketing. Raissa acompanhou o anúncio final da disputa com Danielle Marion, Miss Rio Grande do Norte, a segunda colocada. Deise D’anne, Miss Maranhão, também negra, ficou em terceiro lugar.

Por G1

