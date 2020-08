Feminicídio em Itaituba – Homem invade casa, fura adolescente e mata ex-mulher a golpes de faca

Polícias Militar e Civil estiveram no local, junto com militares do corpo de bombeiros. (Foto: Richardson Vieira / Portal Giro)

Feminicídio ocorreu na noite desta sexta-feira (14), no bairro Bom Remédio; Casal havia se separado há poucos dias.

Uma mulher, identificado como Ivaete Pereira Pinto, de 42 anos, foi morta a golpes de faca pelo ex-marido. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (14) na 18a rua, entre as Travessas João Pessoa e São José, em Itaituba. Um adolescente de 17 anos, que estava na casa, também foi esfaqueado.

Luiz de França Silva Neto, de 34 anos, ex-marido da vítima apontado como principal suspeito. (Foto: Reprodução/)

De acordo com informações, o acusado, identificado como Luiz de França Silva Neto, de 34 anos, teria quebrado o cadeado do portão para adentar a residência, onde encontrou e feriu o adolescente e matou Ivaete dentro do banheiro.

Cadeado foi quebrado pelo suspeito para conseguir entrar na casa. )

Segundo a Policia Civil, que esteve no local do crime junto com a Polícia Militar, as investigações estão apenas começando, mas conforme o que foi apurado, trata-se de um crime de feminicídio.

“A polícia já está realizando buscas atrás do suspeito”, informou o Cb Adriano, da PM.

Segundo apurou a redação do Giro, na madrugada desta sexta-feira (14), o acusado encontrou Ivaeta em uma festa, lhe agrediu e forçou a mesma à voltar para casa. Uma testemunha relatou que o homem chegou a bater a cabeça dela contra a parede, deixando um curte em seu rosto.

O adolescente, ainda não identificado, que segundo populares havia apenas dado uma carona para ela, foi socorrido por Militares do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), não se sabe o estado de saúde do mesmo.

Após cometer o crime, Luiz fugiu e não foi mais visto.

Por: Moisés Sodré/14/08/2020 21h 45min Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...