Feminicídio: Jovem é encontrada morta e nua em altar de uma igreja no DF

Investigadores também encontraram sinais de queimaduras e estrangulamento no corpo de Larissa Francisco Maciel

Larissa Francisco Maciel (Foto: Arquivo pessoal)

A jovem Larissa Francisco Maciel, de 23 anos, foi encontrada morta no altar de uma igreja evangélica nesta segunda-feira (6) em Candangolândia, no Distrito Federal. Segundo a polícia, a vítima estava nua e foi encontrada por um diácono da igreja. Os investigadores também encontraram sinais de queimaduras em suas roupas e partes íntimas, além de marcas de estrangulamento.

O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia como feminicídio e, se confirmado, será o primeiro em 2020. Larissa Francisco Maciel foi enterrada na tarde desta terça-feira (7), na cidade de Cabeceira Grande, em Minas Gerais.

Um tio da jovem informou ao G1 que pouco antes de Larissa ser encontrada morta, ela foi vista com um homem em um posto de gasolina da região. Uma das testemunhas contou que ouviu uma discussão dela com orapaz, e que os dois aparentavam estar brigando.

O Distrito Federal registrou um aumento de 62% no número de feminicídios em quatro anos. Desde 2016, quando o assassinato por questões de gênero passou a ser tipificado como feminicídio, 101 crimes do tipo foram registrados em Brasília.

Por Redação

