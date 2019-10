Feminicídio: marido mata mulher na frente da filha de 12 anos

Paolla Cristine deixa duas filhas de 12 e 11 anos(foto: Divulgação/Facebook) – O crime ocorreu em Valparaíso (GO) na madrugada desta segunda-feira, após uma discussão entre o casal. A vítima foi morta a tiros

Uma mulher de 31 anos morreu assassinada pelo marido em Valparaíso (GO), município goiano distante cerca de 35km do centro de Brasília. Paolla Cristine da Silva Correia foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (21/10), após uma discussão com o companheiro de 34 anos. Uma das filhas do casal, de 12 anos, presenciou a cena.

O delegado à frente do caso, Rafael Pareja, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Valparaíso, explicou que o autor fugiu após atirar contra a esposa, mas policiais militares o localizaram três ruas abaixo da residência onde morava com Paolla. “Ele havia descartado a arma, mas disse onde a havia jogado. O item foi apreendido e ele, levado para a delegacia”, ressaltou.

De acordo com o investigador, testemunhas informaram aos policiais que o casal tinha histórico de violência, mas que a vítima nunca havia registrado boletim de ocorrência. “Eles eram casados havia 15 anos e tinham duas filhas, uma de 12 e outra de 11 anos. A mais nova estava na casa de parentes e apenas uma presenciou o crime”, informou.

WG Walder Galvão

postado em 21/10/2019 11:21 / atualizado em 21/10/2019 12:44

