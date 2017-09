Fenômeno solar inusitado chama atenção de moradores de Goianésia do Pará

Efeito visual ocorre por conta da refração da luz.

Na manhã desta sexta-feira (22), moradores de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, acordaram com uma surpresa da natureza: o “halo solar”. O fenômeno inusitado, consiste em um círculo que se forma ao redor do sol. A população da cidade aproveitou para sair às ruas e fazer vários registros e publicações nas redes sociais. Segundo radialista Alexandre Lima, que enviou alguns registros para o Portal ORM, o halo solar surgiu por volta das 11h e pôde ser visto pelo céu da cidade por cerca de duas horas.

Alexandre Lima

Márcio Nirlando Gomes Lopes, Chefe da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), explica que isso acontece por conta de um tipo de nuvem muita fina, chamada de cirro stratus, que se assemelha a um véu formado de pequenos cristais de gelo e, normalmente, está de 9 a 10 quilômetros de distância da terra. “Normalmente quando esse tipo de nuvem se forma, é muito extensa, então a cobertura do céu é muito grande”, conta.

Márcio detalha que a nuvem costuma estar entre o sol e, quando o raio solar atravessa os cristais, sofre refração e gera o efeito visual do círculo ao redor do sol. “É basicamente um fenômeno ótico, por conta da refração da luz nos cristais de gelo”, simplifica. Apesar de ser mais comum durante o dia, também é possível o registro de um halo lunar.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...