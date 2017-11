Feriado em dia útil pode ser transferido para sábado

Um feriado que caia durante um dia de semana agora pode ser transferido para qualquer outro dia, até mesmo um sábado. Isso depende do interesse da empresa, do funcionário e de um acordo estabelecido entre o patrão e o empregado.

O texto da reforma trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, trata exclusivamente do tema. Assim, tudo pode acontecer com o feriado que cair durante a semana.

Em tese, muitas empresas já adotavam a regra. Entretanto, a lei prevê que apenas trabalhadores com ensino superior completo e salário acima de R$ 11 mil (as duas coisas juntas) poderão negociar diretamente com os chefes nesse tipo de situação. Quem ganha menos ou não tem o curso superior (uma das duas situações), precisa convencer os colegas a, juntos, tentarem a mudança.

(Com informações da Agência Estado)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...