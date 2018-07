Férias escolares: 16 mortes, 138 feridos e 126 acidentes em rodovias federais paraenses

Veículos fiscalizados durante operação. (Foto: PRF/Divulgação) -A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (30), o balanço final da Operação Férias Escolares 2018, realizada no período de 1º a 30 de julho.

Durante esse período, foram registrados 126 acidentes em rodovias federais paraense, que resultaram na morte de 16 pessoas e 138 feridos.

De acordo com a PRF, esses números são menores, em comparação ao ano passado, onde foram registrados 146 acidentes, que resultaram na morte de 18 pessoas e deixaram outras 124 feridas.

Mesmo com campanhas sobre o comportamento do motorista, a PRF emitiu durante toda a operação, 5.243 autos de infração, sendo a maioria (1.140 autos de infração) por excesso de velocidade nas rodovias federais paraense.

Além do excesso de velocidade, as principais infrações cometidas estiveram relacionadas à ultrapassagem (996); condutor sem capacete (301); sem cinto de segurança (195); alcoolemia (90) e criança sem cadeirinha (60).

Por meio de trabalhos ostensivos, foram fiscalizados 9.171 veículos e 9.808 pessoas. Ações educativas também foram promovidas pela PRF, sensibilizando 1.682 motoristas e passageiros sobre seus papeis na construção de um trânsito mais seguro.

Segundo a PRF, o que chamou atenção no balanço deste ano foi a alta quantidade de motoristas que foram autuados por realizarem ultrapassagens em faixa amarela contínua – conduta que causa o maior número de mortes em acidentes nas rodovias federais – que geralmente é colisão tipo frontal.

Ainda de acordo com a PRF, “a mistura desse tipo de conduta imprudente com o excesso de velocidade é a receita exata para a ocorrência de acidentes de trânsito graves”.

De acordo com o balanço, foram realizados 5.503 testes de alcoolemia e o número de motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool foi de 90. Além disso, 21 motoristas foram detidos, “pois apresentaram índice de álcool no sangue além do previsto para infração, configurando-se crime de trânsito”.

Os procedimentos de fiscalização resultaram em 189 veículos retidos para o pátio, além de 133 CNHs e 761 CRLV recolhidos por irregularidades diversas.

Inversão de Fluxo

A metodologia denominada inversão de fluxo ocorreu em três domingos do mês de julho. Durante a inversão, uma das faixas da pista do sentido Belém-interior foi liberada para a utilização dos condutores que estavam retornando/chegando à capital. Com isso foi possível diminuir os engarrafamentos e o tempo de viagem dos veranistas, segundo a PRF.

Em busca de soluções efetivas para o trânsito nos 20 primeiros quilômetros da BR-316, a operação contou com equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, do DETRAN/PA, da ARCON, da Guarda Municipal de Belém, da SEMUTRAN e Guarda Municipal de Ananindeua, da DIRETRAN e Guarda Municipal de Marituba.

