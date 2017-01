Fernanda Lacerda será madrinha de bateria do bloco Redutos do Samba

Fernanda Lacerda, a Mendigata do Pânico, está com tudo! Ela foi convidada para posar para um ensaio que fará parte de uma exposição internacional e, não bastasse, também recebeu o convite para ser madrinha de bateria do bloco Redutos do Samba, tradicional de Salvador. O bloco sai nas ruas da capital baiana na sexta-feira de Carnaval. “Adorei o convite, é um bloco que teve origem nos anos 50, tem uma tradição enorme, são mais de 3 mil foliões por edição. É o bloco de maior prestígio do circuito e eu sou madrinha dele”, diz ela.

A exposição que Fernanda fará parte foi convite do fotógrafo Glauber Bassi. “Escolhi a Fernanda pois ela é linda, chique, elegante, estilosa. Ela é extremamente sexy, tem atitude, tem o estilo próprio, ela é única, vocês conhecem alguém parecido com ela? Não né? Pois ela é realmente única, personalidade, aquele jeito de andar, o dread super estiloso”, disse ele.

A exposição e o livro serão divulgados em Londres, Paris, Dubai, Nova York e Milão.

Fonte: Nortão Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...