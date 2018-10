FERRO GRÃO -Evento para discutir investimento de R$ 12 bi acontece dia 26 de novembro em Sinop – Assista ao VÍDEO;

Sinop será sede de um encontro que terá a presença de lideranças politicas e empresários de várias regiões do Brasil e do Mundo para discutir a viabilidade da construção da FerroGrão entre o Norte de Mato Grosso até o Sul do Pará. (Foto:Reprodução Youtube)

O evento será no dia 26 de novembro, às 14h00, no Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira como explica o Secretário de Governo de Sinop, José Pedro Serafini. O Brasil é apontado como o maior produtor de soja do mundo, empresários do agronegócio dizem que tem o dinheiro para o investimento que custará cerca de R$ 12,7 bilhões. A ferrovia ligará Sinop, no norte do Estado, até o porto fluvial de Miritituba (PA), no rio Tapajós.

A Ferrogrão é um projeto que circula pelo governo há cinco anos sem sair do papel. A ideia de construí-la partiu das grandes tradings: Amaggi, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, e a estruturadora Estação da Luz Participações (EDLP).

Pedrinho diz que é necessário uma força popular para fazer com que o governo de essa concessão as empresas dispostas a fazer a ferrovia, todos os documentos e processos exigidos pelo governo já foi encaminhados para liberação da concessão, o que falta é a agilidade por parte do Governo Federal em dar o aval.

“O dinheiro existe está na conta, o que vai ter de contra partida do governo federal é a liberação do local por onde a Ferrovia vai passar, isso acontecendo segundo nos disse Pagot a obra começa já em 2019.” diz José Pedro Serafini ao Site Só Informação.

Jornal Folha do Progresso com informações de Soinformações por Rudy Roger

