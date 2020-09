Ferrovias brasileiras voltam ao centro do debate

O evento, que irá discutir o dimensionamento dos elementos, construção e manutenção das ferrovias, será realizado entre os dias 21 e 25 de setembro, e será ministrado pelo engenheiro José Leomar Fernandes Júnior. Durante o encontro também serão apresentados cases importantes, como a Estrada de Ferro Carajás e as Ferrovias na Rússia.

A discussão acontece em um momento oportuno, tendo em vista a decisão do governo federal de investir em ferrovias para melhorar o escoamento da produção. Segundo informações do Ministério da Infraestrutura, o modo ferroviário corresponde a 15% da matriz de transporte brasileira. O objetivo é chegar a 30% nos próximos 10 anos, ou seja, duplicar a malha ferroviária no país. O objetivo é reduzir o custo do transporte e melhorar a eficiência logística do agronegócio, que hoje depende basicamente do modal rodoviário. A ideia, em médio e longo prazo, é conectar as ferrovias aos portos brasileiros.

Para ampliar a malha ferroviária, o governo aposta na participação da iniciativa privada, por meio do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos.

Inicialmente, o foco será em três novas ferrovias. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL); a Ferrogrão, que vai ligar o Centro-Oeste ao estado do Pará; e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). De acordo com o Ministério da Infraestrutura, essas linhas férreas devem receber investimentos da ordem de R$ 14 bilhões nos próximos anos.

Perfil – O Ph.D. José Leomar Fernandes Júnior é docente e pesquisador do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, foi Professor Visitante da Universidade de Viena (Áustria), Universidade do Minho (Portugal), Universidade da Flórida e Universidade do Texas; e possui mais de 200 artigos publicados em livros, revistas técnicas e anais de Congressos em 18 países.

Agenda – A New Roads Engenharia, empresa de consultoria especializada em infraestrutura, mantém uma agenda constante de cursos, treinamentos e seminários com os melhores profissionais do mercado, além de consultoria e auxílio técnico desde procedimentos específicos até amplas análises das rotinas existentes, com propositura de novas formas e metodologias de trabalho que possibilitam maior eficiência, menores custos, e melhores resultados nas obras.

Para o mês de setembro, outros importantes temas do setor de infraestrutura estarão em debate. São eles: “Dimensionamento e Projeto de Drenagem Rodoviária e Vias Urbanas”, “Restauração de Pavimentos Asfálticos”, “Modelagem e Construção de Programas ‘Sustentáveis’ de Manutenção para Redes Viárias” e “Orçamento de Obras com o Sinapi e Técnicas Avançadas”.

