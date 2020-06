Festa com mais de 100 pessoas aglomeradas em milharal de fazenda é fechada pela PM em MT

Uma festa com mais de 100 pessoas que estavam aglomeradas às margens de um milharal em uma fazenda foi fechada na madrugada deste domingo (14) em Tangará da Serra — Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Assessoria

Participantes tentaram se esconder no milharal quando perceberam que a polícia estava chegando. Além da aglomeração, eles descumpriram o toque de recolher do município.

Uma festa com mais de 100 pessoas que estavam aglomeradas às margens de um milharal em uma fazenda foi fechada na madrugada deste domingo (14) em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, nove pessoas foram detidas. Havia menores de idade entre os participantes.

Segundo a PM, o grupo estava aglomerado e não respeitou as normas de prevenção do coronavírus (Covid-19).

A festa ocorria na MT-358 perto de um milharal na região conhecida como Cachoeirinha. Havia mais 100 participantes e sete adolescentes. Também foram encontrados garrafas com álcool e drogas.

Seis carros e 20 motocicletas foram apreendidos na festa no milharal

Muitos dos participantes tentaram se esconder no milharal quando perceberam que a polícia estava chegando.

Seis carros e 20 motocicletas foram apreendidos na festa.

Os adultos foram detidos por corrupção de menores e aglomeração de pessoas.

Toque de recolher

No final de maio a prefeitura de Tangará da Serra anunciou um toque de recolher. As pessoas não poderão circular das 21h às 6h do outro dia, com exceção daqueles que trabalham em serviços essenciais.

O último balanço da secretaria municipal indicava que a cidade já havia registrado 214 casos confirmados e dois óbitos pela doença.

Por G1 MT

14/06/2020 12h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...