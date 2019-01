Festa da Virada de Ano em Novo Progresso foi um sucesso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – A Prefeitura de Novo Progresso, realizou na noite de 31 de dezembro, o Réveillon 2018/2019. A concentração foi na Orla do Lago com atrações regionais e banda Kassikó, fazendo a alegria de todos que foram curtir a virada de ano em uma das melhores festas de Réveillon da região.

O evento iniciou no dia 31/12/2018 às 22 horas com o show de artistas regionais, que com muito sertanejo e sucessos atuais, fez o público participar intensamente. Ainda no dia 31 de dezembro, a partir das 23h450mn a Banda Kassikó fez todo o público dançar, e às 23h59mine50seg foi feita a contagem regressiva para a chegada do ano de 2019. Logo após um lindo show pirotécnico com cerca de 10 minutos de fogos de artifício fez brilhar o céu de Novo Progresso com muitas cores e beleza.

O prefeito Macarrão (PSC) esteve prestigiando o Réveillon 2019 de Novo Progresso e destacou a alegria em realizar um evento tão bonito para todos os Progressenses e visitantes presentes. “Macarrão lembrou do ano difícil enfrentado com recursos reduzidos, mas que a sua gestão soube finalizar o ano com competência e responsabilidade, ele aproveitou para agradecer a todos os servidores e secretários da sua administração, agradeceu também o povo e desejou a todos que este novo ano seja de grandes realizações, saúde e paz”.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

