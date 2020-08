Festa de Formatura Virtual reunirá 30 mil estudantes de todas as regiões do País

Estácio promove evento com a participação de alunos por meio de depoimentos e fotos e homenagens de familiares e atletas renomados

O ano de 2020 será lembrado pela sociedade do século XXI como o período em que a “Terra parou”, como dizia Raul Seixas. Após 5 meses de distanciamento social, por conta do novo coronavírus, a humanidade foi obrigada a se reinventar: pacientes foram atendidos por vídeo-chamadas, milhares de pessoas trabalham em regime de home-office, peças de teatros e shows sendo transmitidos pelas lives na internet e, acredite, casamentos sendo realizados em espaços drive-in, popularizados por conta das sessões de cinema dentro dos carros.

No dia 29 de agosto, a partir das 20h, a Estácio também promoverá um feito inédito: o Evento Formou Virtual, grande festa de formatura para 30 mil estudantes de todo o Brasil por meio da internet, com transmissão ao vivo pelo Facebook. A iniciativa permite que estudantes, familiares e convidados celebrem a conquista juntos.

A comemoração virtual seguirá todos os protocolos de uma formatura tradicional e todos os recém-formados participarão com depoimentos e fotos. Para animar esse dia tão esperado, o cantor Thiago Martins e a DJ Carol Emmerick prometem não deixar ninguém parado. A jornalista Fernanda Gentil será a Mestre de Cerimônia e Djamila Ribeiro a Patronesse dos alunos.

O Formou Virtual também contará com a participação especial de alguns Atletas do Time Estácio, que fazem parte do Pilar Esporte do programa de Responsabilidade Social Educar Para Transformar. Eles estarão presentes, parabenizando e enviando recados para os formandos. Os alunos receberão muitas homenagens, mensagens motivadoras, vídeos e fotos de momentos felizes, além de premiações e interações que vão tornar essa noite inesquecível.



Foi um semestre completamente atípico para todo o mundo. Por conta disso, o Evento Formou Virtual foi elaborado pela Estácio com o objetivo de minimizar os problemas causados pela pandemia. A Instituição fez questão de pensar em cada aluno, valorizando a jornada e entendendo a importância que a formatura tem na vida deles e de suas famílias.

— Estamos somando todos os esforços para realizarmos a tão sonhada festa de formatura, rito de passagem fundamental para os nossos alunos. Durante todo esse momento de turbulência, nós fizemos questão em apoiá-los em todos os sentidos para que eles chegassem ao dia da vitória. Com esse olhar empático, decidimos promover nosso pioneirismo, fazendo o uso da melhor tecnologia disponível para realizar um grande evento online — comenta Marcelle Lima, Gerente de Sites, Redes Sociais e Inbound da Estácio e uma das idealizadoras do evento.



Segundo Marcelle, muitos planos foram parados, rotas foram mudadas e a instituição precisava mostrar aos alunos que ela permanecia firme, se reinventando e que os sonhos dos alunos não poderiam ser adiados. Daí, a parceria com o Facebook vai permitir que esse grande “sonho real” fique gravado para sempre nas memórias dos 30 mil alunos da Estácio e de suas famílias e amigos. O Evento Formou Virtual poderá reunir de uma vez só mais de 150 mil pessoas entre estudantes, familiares, amigos e docentes.

O Facebook será o canal de transmissão da Live e também de divulgação do evento que será dividido em 3 fases para os formandos, amigos e familiares: pré-formatura; durante o evento e pós-formatura, cujos participantes terão acesso a todo o conteúdo gerado durante a festa.

O Evento Formou Virtual reunirá 30 mil formandos do período 2020.1 de diversas turmas, de várias carreiras. No Pará serão cerca de 400 formandos, de todas as unidades do Estado: Doca, Nazaré, Ananindeua e Castanhal. Entre as carreiras com mais formandos estão Direito, Administração e Gestão de Recursos Humanos.

Sobre a Estácio

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino superior de qualidade em larga escala e de maneira única. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o ensino digital, contando com mais de 600 mil alunos matriculados.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio apoia iniciativas ligadas ao Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo. O Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar reflete o compromisso da instituição de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

