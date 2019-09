Festa do boi no rolete mais uma vez é sucesso em Castelo de Sonhos

Secretário Especial de Assuntos Fundiários do Governo Federal Sr. Nabhan Garcia. (Foto:Jorge Tadeu) Em Castelo de Sonhos aconteceu a 5ª edição da Festa do Produtor Boi no Rolete, ocorrido nos dias 07/08 de Setembro, no pavilhão da Igreja Católica , reuniu inúmeras pessoas, excedendo a expectativa dos organizadores.

Este ano o evento contou com importantes diferenciais, um deles é que, além do Boi do Rolete, teve o 4° Baile do Produtor Rural na noite que antecedeu com palestras, no domingo um bingo e leilão de gado.

Esta foi a 5° festa BOI NO ROLETE e o 4° Baile do PRODUTOR RURAL, evento organizado pela Associação do Produtores Rurais Vale do Garça em Castelo de Sonhos. A entidade é presidida por Nelci Rodrigues [Preta], está conta que tudo aconteceu graças ao empenho das fraternas, do apoio dos patrocinadores e da comunidade local.“É sempre uma satisfação receber este público tão seleto e vê-los felizes com a qualidade do que é oferecido tanto em alimento quanto em lazer. Isto é possível graças ao apoio dos patrocinadores”, afirma Nelci, dando conta de que foi uma grande caminhada e esforço da equipe para ter esse resultado e atender tantas pessoas.



Nelci diz que a população pode aguardar confiante que no próximo ano tem mais uma edição quando segundo ela, a qualidade será mantida e novidades inseridas na programação.

Autoridades Presentes

Marcaram presença na festa o Senador Zequinha Marinho, Secretário Especial de Assuntos fundiários do Governo Federal Nabhan Garcia, Deputado Estadual Hilton Aguiar, Deputado Estadual Osório Juvenil, Deputada Estadual Dra. Heloisa, Deputado Estadual Eraldo Pimenta, Secretário do Governo Henderson Pinto, Prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares , representando a SEFA Senhor Armênio Moraes ,SESPA Secretário Alberto Beltrame, Presidente do INTERPA Bruno Kono, Secretário Adjunto da SEDAP Lucas Torres , entre outras autoridades locais e regionais.

Sobre a festa

A festa do Boi no Rolete é umas das mais tradicionais do Brasil. O Boi no Rolete é assado inteiro, é utilizado geralmente um boi de aproximadamente 250 a 350 quilos já limpo, sem a cabeça e partes internas. É injetado o tempero utilizando uma bomba de pressão. É construída uma churrasqueira grande com 4 ou 6 locais para colocar o carvão e sobre essa churrasqueira, é colocado uma cúpula de metal, simulando um forno. O tempo necessário para assar o boi no rolete, é de em torno de 16 horas.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...