Festa dos Garimpeiros em Novo Progresso, terá presença da Amado Batista e Julio Nascimento

Neste mês de Julho, a população de Novo Progresso tem um encontro marcado com uma das festas mais tradicional da cidade.

A comemoração do dia do “Garimpeiro” em Novo Progresso será no dia 30 de Julho.

A Programação será extensa com bingo e show nacional.

No dia 30 de Julho SHOW COM “AMADO BATISTA” e Julio Nascimento

Local: ESTADIO MUNICÍPAL

Ingresso: 2 kg de alimentos não perecível

BINGO

1º prêmio – 100 gramas de ouro.

2º Prêmio- 100 gramas de ouro

3º Prêmio- 100 gramas de ouro

As cartelas estão sendo vendidas por R$ 30 REAIS em vários pontos da cidade.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

