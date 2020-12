Festa para comemorar não reeleição tem presença de vereador reeleito em Novo Progresso

(Fotos: Jorge Tadeu Fotógrafo) – Prefeito, vice-prefeito, vereadores eleitos e vereador reeleito se unem para festejar não reeleição e 70% dos vereadores em Novo Progresso.

Denominada com à 1° Festa da democracia, organizada por Produtores Rurais e empresários de Novo Progresso, o evento foi sucesso absoluto.

O que chamou atenção do evento foi a presença do vereador reeleito Chico Souza, como anfitrião da festa. Chico Souza (PSC) foi eleito pela coeficiente partidária, o partido não fez legenda, e também foi beneficiado pela lei criada no legislativo em 2019 que aumentou de 9 para 11 vereadores.

Leia mais:Churrasco em comemoração a vitória de não reeleger vereador em Novo Progresso será dia 12 –via @NpJornal

A festa foi programada antes das eleições e chamou doadores pelas redes sociais. A campanha para angariar fundo tinha como objetivo não reeleger vereadores na eleição de 2020 em Novo Progresso. O sucesso do pleito, resultou em dois vereadores reeleitos, a festa foi marcada e realizada com sucesso.

O Jornal Folha do Progresso participou da campanha divulgando na página disponível na internet. Veja:Eleição 2020 – Campanha para que ninguém reeleja um vereador toma conta das redes sociais em Novo Progresso…

O responsável pela arrecadação foi o pecuarista Otacir Machado.

Vejam abaixo à lista de itens arrecadados

LISTA DE DOAÇÕES PARA A GRANDE FESTA ABERTA AO PÚBLICO

POR NÃO REELEGER A MAIORIA DOS VEREADOR EM NOVO PROGRESSO-PA

O prefeito eleito em Novo Progresso Gelson Dill do MDB, o vice-prefeito Marconi da Unika (PATRIOTA) e os vereadores eleitos e o vereador Chico Souza (PSC) reeleito aproveitaram do evento realizado no sábado (12), nas dependências da PRONOP para agradecer os votos.

