Festejos juninos aquecem diversos setores da economia em Santarém, Pará

As danças, comidas típicas, fogos e muita animação. Essa é a receita ideal para um São João completo, a festa popular mais celebrada pelos brasileiros depois do Carnaval, com forte impacto na economia local. Em Santarém, oeste do Pará, os festejos juninos são responsáveis por uma intensa movimentação financeira antes, durante e depois dos eventos.

Os festejos contribuem para o crescimento do comércio de alimentos, roupas, acessórios e ainda favorece as vendas de fogos de artifício. Mas a festa também tem um importante papel econômico, com geração de empregos e renda para muitas pessoas. Apesar da crise econômica, a expectativa dos lojistas é que o faturamento aumente em pelo menos 5%.

O universo de comidas tradicionais do período festivo resulta no aumento nas vendas em supermercados, feiras e mercados da região. O comércio e shoppings da cidade também registram movimento nas vendas para quem costuma aproveitar a festa vestida a caráter. Nas lojas do Centro, a busca é por produtos e enfeites para decoração.

O movimento no comércio não é o esperado, mas os lojistas afirmam que a procura por produtos juninos tem ocorrido com mais frequência. “Tecidos para roupas pessoais, para grupos de danças, enfeites para decoração, chapéus, tiaras, são os mais procurados. Esse período sempre há essa procura e buscamos atender a demanda local”, disse o vendedor Henrique Soares.

Período de festas juninas, sinônimo de lucro para quem atua no ramo de confecções. A dona Maria do Carmo Viana é costureira há 20 anos e no São João, além de aproveitar os festejos com a família, tira o tempo para trabalhar. “Eu costumo receber muitas encomendas, desde o começo do ano. Faço roupas para danças. Aproveito para faturar também”, disse.

Em Santarém, as festas juninas movimentam diversos ambientes, como escolas públicas, privadas e universidades, além dos tradicionais festivais de danças. Os festejos juninos começam no fim do mês de maio e se estendem até agosto, mês em que se comemora o folclore, a festa popular que celebra os costumes e tradições dos povos.

Fonte: G1 Santarém.

