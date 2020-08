Festival Amazônia Doc será realizado de forma online em setembro

(Mostra Amazônia Doc — Foto: Divulgação) – No início de 2020 a 6ª edição do Festival foi adiado adiada para o segundo semestre de 2020 por conta da pandemia do coronavírus.

O Festival Pan-Amazônico de Cinema 2020, conhecido como Amazônia DOC confirmou a sua realização de forma online de 12 a 23 de setembro. As mostras competitivas e as atividades paralelas, que contam com oficinas, bate-papos e masterclass, serão transmitidas gratuitamente pela plataforma AMAZÔNIAFLIX. Ao todo foram inscritos 50 filmes, habilitados a partir de critérios específicos deste festival, cuja iniciativa vem contribuir com a valorização do produto audiovisual do gênero documentário dirigido por mulheres.

No início de 2020 a 6ª edição do Festival Pan Amazônico de Cinema, o “Amazônia Doc 3 em 1”, foi adiado adiada para o segundo semestre de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Nesse segundo semestre, além da Mostra Internacional Pan Amaz6onica, que reúne filmes brasileiros e de países da Amazônia Legal, o 6º Amazônia Doc chega este ano em formato 3 em 1, agregando mais dois festivais, o 1º Curta Escolas e o 1º Festival as Amazonas do Cinema.

As inscrições para o 1o Festival Curta Escola podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site. A iniciativa busca estimular a expressão artística dos alunos do ensino médio das escolas públicas Estaduais do Pará através da linguagem cinematográfica. Serão premiados três filmes pelo critério do júri oficial, nas categorias: melhor filme, melhor direção e Melhor Roteiro. Será também premiado o Melhor Filme pelo voto popular, com voto feito através da plataforma de exibição.

Por G1 Pa — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...