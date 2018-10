Festival do Tucunaré mobiliza restaurantes de Marabá, no Pará

(Foto Reprodução G1)-Circuito gastronômico tem como objetivo estimular a criação de pratos regionais com um dos pescados mais populares do município.

Em Marabá, restaurantes participam de circuito gastronômico

Dez restaurantes participam de um circuito gastronômico em Marabá, no sudeste do Pará: o Festival do

. A programação tem o objetivo de estimular a criação de pratos regionais com um dos pescados mais populares do município.

A culinária local agrada os turistas. Nos restaurantes da orla, o Tucunaré servido na telha é o prato mais servido.

Em um dos restaurantes participantes, a cheff montou um combo com uma entrada, o prato principal e a sobremesa. Os pratos criados para o festival devem ser mantidos no cardápio dos restaurantes.

O Festival também proporcionará qualificação aos profissionais dos estabelecimentos comerciais.

Por G1 PA — Belém

