Festival resgata tradição marajoara do carimbó

Programação será realizada nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

O município de Cachoeira do Arari, no Marajó, quer resgatar a essência dos batuques oriundos da microrregião dos campos a partir da realização da primeira edição do Festival de Carimbó Marajoara – o Marakimbó, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. A proposta é reunir os ritmos, as danças e gingados de 15 grupos culturais de vários municípios do estado, para reacender uma tradição marajoara que ainda é pouco difundida.

O coordenador da Associação Amigos da Cultura Fazendo Acontecer, Nil Marajó, que está à frente da organização do evento, explica que ainda não existe no Marajó um festival dessa natureza. Ele garante, no entanto, que do ritmo musical amazônico o arquipélago entende, sobretudo cidades como Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Anajás, Ponta de Pedras e Muaná, e que fazem confluência com a cidade de Cachoeira do Arari, escolhida para abrigar o evento.

“Não se trata de um concurso, mas de uma mostra de dança que tem como objetivo despertar a cultura do carimbó marajoara. Quando se fala em carimbó, o foco é grande para a região de Marapanim, mas o surgimento do carimbó ocorreu no arquipélago do Marajó. Então, o que queremos é fazer esse resgate desse ritmo marajoara, que nasceu na microrregião dos campos”, reforçou Nil Marajó.

Além de reunir os grupos que estão ativos, ele explica que a intenção da organização do evento é incentivar outros grupos que estão parados a voltarem a tocar, promovendo também palestras sobre a importância do carimbó e, após o evento, oficinas de instrumentos musicais para o público infantil.

Já confirmaram presença na programação do Marakimbó os grupos Eco Marajoara e Aruãs (Soure), Paracauary, Sabor da Ilha e Nativos (Salvaterra), Ananatuba (Santa Cruz do Arari), Sedução Marajoara (Anajás), Itaguary e Nuaruaques (Ponta de Pedras) e Os Muanás, de Muaná.

A programação dos três dias do evento terá início a partir das 18h, sempre na praça central de Cachoeira do Arari. Além da mostra cultural, os grupos folclóricos participarão de palestras e visitas ao Museu do Marajó. A programação encerra com um arrastão cultural no domingo, 17, a partir 17h, com a presença de todos os grupos caracterizados pelas ruas da cidade. Mais informações pelos telefones: (91) 98483-1533/98424-4224 ou riomarajo77@gmail.com.

Como chegar

Pelo Terminal Hidroviário de Belém “Luiz Rebelo Neto”, lanchas (R$ 40) saem todos os dias às 12h30, exceto aos sábados e domingos, quando saem às 9h. A viagem dura 2h30. De navio (R$ 24), a saída é às 6h30 e às 14h40 com destino à Foz do Rio Camará, com duração de 3h. Depois, é só pegar van (R$ 20) ou ônibus (R$ 15), e seguir pela rodovia PA-154. A viagem dura uma hora. Para quem vai de carro, balsas saem do Porto da empresa Henvil, na rua Siqueira Mendes, 1096, em Icoaraci.

