Festribal, em Juruti, será transmitido ao vivo neste sábado

O Festival das Tribos de Juruti, o Festribal 2017, será transmitido ao vivo pela TV Cultura do Pará neste sábado (29), a partir das 21h. A transmissão também pode ser acompanhada pela internet.

Este ano, mais de 30 profissionais da emissora estão envolvidos na transmissão do espetáculo, que deve durar mais de seis horas. A narração é do radialista Walmir Rodrigues e as reportagens são da jornalista Lenne Santos. Para dar mais ênfase nas curiosidades da festa, dois especialistas do Festribal também foram convidados para comentar as apresentações das tribos Muirapinima e Munduruku.

O Festribal começou em 1986, com a apresentação de boi bumbás, cordões de pássaros, quadrilhas e carimbó, mas ganhou proporções maiores e tornou-se um espetáculo cheio de cor, dança, música, artes cênicas, alegorias e fotografias. No Tribódromo, as tribos Muirapinima e Mundurku usam de toda sua arte e criatividade para conquistar o título. Cada tribo tem três horas para se apresentar e ganhar as torcidas.

Mais de 10 mil pessoas estão sendo esperadas para a festa, considerada uma das maiores manifestações culturais da região oeste paraense e patrimônio cultural do Estado desde 2008. O duelo entre as tribos exalta ainda os costumes e ícones indígenas da região, além de apresentar dança, interpretação, músicas e belas fantasias.

Durante a apresentação, os jurados avaliam quesitos técnicos e artísticos que contemplam os seguintes itens: Apresentador, Porta Estandarte, Guardiã Tribal, Tuxaua, Índia Guerreira, Pajé, Canto Indígena, Regional, Evolução, Ritual Indígena, Alegoria, Tribo Originalidade, Tribo Coreografada, Originalidade em Conjunto, Harmonia e Galera.

