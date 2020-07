FGTS: poupança digital libera até R$1.045 para ESTES 3 grupos de trabalhadores

Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro e março já têm o valor em conta. – (Foto:Reprodução)

Até agora, os depósitos de três grupos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foram feitos na poupança digital. Mas como movimentar o dinheiro?

A poupança social digital da Caixa é uma modalidade de poupança simplificada, utilizada para beneficiários de programas governamentais. Atualmente, tem sido usada para pagamento do auxílio emergencial.

Passo a passo para abrir a poupança social digital

Instalar o aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS

O trabalhador deve informar o CPF no aplicativo e iniciar sua utilização

O trabalhador deverá observar o calendário oficial de pagamento e consultar sua situação no aplicativo do FGTS ou site da Caixa

Na data de pagamento será feito o crédito na poupança digital vinculada

O recurso poderá ser usado para pagamentos de boletos, água, luz e telefone, compras no e-commerce em sites e apps com cartão de débito virtual e QR code. Há também a opção de pagar compras no comércio local nas maquininhas, incluindo supermercados, padarias e farmácias.

A partir da data de disponibilização dos valores para saque ou transferência, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custos, ou fazer o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas.

O ministério da Economia informou que a Caixa fará a abertura automática de contas de poupança digitais para os beneficiários do programa durante o período da calamidade pública, provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro e março já têm o valor em conta.

O saque em espécie e transferência para outra conta do FGTS de nascidos em janeiro poderá ser feito apenas a partir do dia 25 de julho. Quem nasceu em fevereiro, o saque em dinheiro poderá ser feito no dia 08 de agosto. Os nascidos em março sacam no dia 22 de agosto. Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa. Veja o calendário que o valor estará disponível em conta digital e o calendário de saque e transferência.

Calendário de saques do FGTS de até R$1.045

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência

Janeiro 29 de junho 25 de julho

Fevereiro 6 de julho 8 de agosto

Março 13 de julho 22 de agosto

Abril 20 de julho 5 de setembro

Maio 27 de julho 19 de setembro

Junho 3 de agosto 3 de outubro

Julho 10 de agosto 17 de outubro

Agosto 24 de agosto 17 de outubro

Setembro 31 de agosto 31 de outubro

Outubro 8 de setembro 31 de outubro

Novembro 14 de setembro 14 de novembro

Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

A Caixa liberou o calendário de pagamentos de R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os depósitos começaram no dia 29 de junho e seguirão válidos até 21 de setembro, conforme nascimento dos trabalhadores. No entanto, quem receber terá que esperar semanas ou até meses para sacar o dinheiro.

O Governo anunciou em abril que liberaria um saque emergencial do FGTS para apoiar os trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Têm direito ao dinheiro trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS. A data em que o valor cai na poupança digital depende do mês de aniversário do trabalhador.

