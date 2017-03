Fibra óptica leva acesso à banda larga a 12 municípios do PA

Equipamento vai levar internet banda larga para 12 municípios.

A região do Xingu (PA) vai receber 200 quilômetros de fibra óptica que vai levar internet banda larga para 12 municípios, beneficiando 600 mil pessoas. A iniciativa, conhecida como projeto Xingu Conectado.

As obras vão custar R$ 14 milhões e beneficiar a população dos municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu e São Félix do Xingu. O projeto é uma ação conjunta do governo federal, Telebras, governo do Pará e Empresa de Processamento de Dados do Pará (Prodepa).

A infraestrutura do projeto consiste na implantação de uma rede de fibra óptica para conectar todas as cidades que estão na Transamazônica, além de um projeto de rádio de alta capacidade para as cidades de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, que ficam na margem do rio. A expectativa é de que em um ano toda essa infraestrutura esteja concluída, inclusive as redes metropolitanas nas cidades que estão envolvidas.

De acordo com presidente da Telebras, Antônio Loss, o projeto vai permitir a conexão de banda larga com menor preço para população e para as prefeituras. Ele apresentou aos prefeitos um vídeo da simulação do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), previsto para ser lançado na próxima terça-feira (21), na Guiana Francesa.

“O satélite permitirá a cobertura de forma igual em todo território brasileiro, sem exceção, com internet de até 20 mega”, disse.

