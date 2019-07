Fies 2019: pré-seleção da lista de espera acontece até 23 de agosto

Acompanhamento deve ser feito no site do programa (Foto:Reprodução)



A pré-seleção na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) segue até o dia 23 de agosto. A etapa foi iniciada no dia 15 de julho, com candidatos que não foram selecionados na chamada única do segundo semestre deste ano. Para saber se foi contemplado com o benefício, é preciso acompanhar o resultado por meio do site do programa.

Uma das formas de viabilizar o financiamento acontece por meio do Governo Federal (financiamento público). Neste caso, há oferta de juros zero e é específico para estudantes que têm renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.

O Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) também foi ofertado na segunda edição de 2019. No entanto, não existe lista de espera nesta modalidade. O financiamento é ofertado por instituições financeiras, que definem os juros aplicados.

É importante destacar que apenas participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) puderam se inscrever no Fies 2019, desde que tivessem obtido média igual ou superior a 450 nas provas objetivas e maior que zero na redação.

*Com informações do Ministério da Educação

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos

