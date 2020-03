Fies 2020: entenda as mudanças contratuais e as novas regras de renegociação

Financiamento permite o pagamento do curso após sua conclusão

Essa segunda-feira (02) é o último dia para o estudante pré-selecionado no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) complementar as informações prestadas ao programa no período de inscrição. Neste ano, cerca de 270 mil pessoas se inscreveram para concorrer a 70 mil vagas, em uma proporção de quase quatro candidatos por vaga, conforme o Ministério da Educação (MEC). Diante da concorrência, muitas pessoas ficaram de fora da seleção. Para estas, ainda há chance de conseguir uma vaga pela lista de espera que prossegue até 31 de março.

Os candidatos não selecionados no Fies são automaticamente inseridos na lista de espera e os estudantes devem acompanhar a sua situação no site do programa. O Fundo de Financiamento Estudantil é uma das formas de ingresso ao ensino superior em instituições particulares.

O Fies é muito procurado por estudantes que não têm condições de arcar com a mensalidade da graduação e, por meio do programa, podem conseguir uma bolsa integral ou parcial, conforme a renda. Foi por meio do Fies que a farmacêutica Luana Ferreira conseguiu estudar e concluir o curso que almejava. Ela formou-se em 2014 e, atualmente, trabalha na área. Porém, não é todo estudante que consegue se colocar no mercado de trabalho logo após a sua formação e, por isso, acaba tendo dificuldades para pagar o Fies. Para estas pessoas, é preciso realizar a renegociação.

Você sabe como solicitar a renegociação do Fies?

A renegociação do financiamento é feita diretamente com a instituição financeira onde o benefício foi contratado.

O prazo de amortização pode ser solicitado por qualquer estudante e pode ser ampliado em até três vezes o valor do financiamento, desde que esteja dentro das seguintes exigências:

• Contratos assinados até o dia 14 de janeiro de 2010;

• No período de solicitação o contrato deve estar nas fases de amortização I e II do financiamento;

• A prestação deve ter valor superior a R$ 100,00 (cem reais);

• As fases de amortização I e II do financiamento não devem ultrapassar o prazo de permanência do estudante na condição de financiado, ou seja, a soma dos prazos não deve ser superior a três vezes o prazo, acrescido de 12 (doze) meses.

A solicitação é realizada através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) e, após a solicitação da renegociação do Fies 2020, o estudante precisa ir até a agência bancária onde o contrato foi firmado para formalizar o pedido de adesão com um Termo Aditivo ao contrato de financiamento, que deve ser assinado pelo estudante financiado e seu fiador na instituição financeira.

A renegociação da dívida do Fies pode ser feita pelo estudante quando o Comitê Gestor do Fies (CG-Fies) autorizar o refinanciamento, divulgando prazos e datas. Ano passado, o refinanciamento foi permitido para os contratos aderidos até o segundo semestre de 2017.

