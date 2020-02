Fies e P-Fies: resultado da inscrição é divulgado nesta quarta, dia 26

Os alunos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição no “FiesSeleção”

Os estudantes que desejam cursar uma graduação, mas não têm condições de pagar integralmente as mensalidades, terão acesso ao resultado das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), a partir de hoje, dia 26.

No período compreendido entre quinta-feira (27) até a próxima segunda (2), os alunos pré-selecionados em chamada única deverão complementar as informações da inscrição no “FiesSeleção”, endereço eletrônico para contratar o financiamento

Segundo o planejamento do Ministério da Educação (MEC), a lista com os pré-selecionados estará disponível na página do Fies e, também, diretamente nas instituições adeptas ao programa. Os candidatos da lista de espera devem enviar informações até três dias úteis depois da divulgação da pré-seleção.

Sobre o Fies e P-Fies

O novo Fies oferta vagas com juros zero para estudantes de renda mensal familiar de até três salários mínimos. Nessa categoria de financiamento, o aluno começará a pagar as prestações de acordo com o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos pelos estudantes diminuam consideravelmente ao longo da graduação.

Já o P-Fies é voltado aos estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos e tem uma taxa de juros que varia de acordo com o banco e a instituição de ensino superior.

As inscrições para o Fies têm chamada única e uma lista de espera formada por alunos pré-selecionados desistentes, já o P-Fies é apenas divulgado em chamada única.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/ Com Foto

