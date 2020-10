Fies: exigência de nota mínima na redação é adiada

Mudança foi publicada no Diário Oficial da União

Para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2021 não será mais exigida a nota mínima de 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que passaria a valer a partir do próximo ano. A mudança foi adiada para 2022, pelo governo, e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As demais regras continuam valendo para quem quiser concorrer a uma vaga no ensino superior privado por meio do auxílio estudantil ofertado pelo governo federal. Assim, os candidatos precisam ter realizado qualquer edição do Enem a partir de 2010, não ter zerado a redação e ter obtido um mínimo de 450 pontos na soma das provas objetivas do exame que corresponde a quatro áreas de conhecimento.

Já em 2022, será necessário ter obtido nota mínima superior a 400 pontos na redação para poder participar do processo seletivo que é aberto semestralmente. Além do Enem, é preciso ter uma renda familiar per capita máxima de três salários mínimos.

