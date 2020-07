Fies:começa nesta terça (21) prazo para inscrições no segundo semestre do programa

Confira quem pode conseguir uma vaga com financiamento estudantil

Começa nesta terça-feira (21) o período de inscrição para as vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2020. Os interessados têm até o dia 24 de julho para se candidatarem no processo seletivo. Para isso, é preciso ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.

A inscrição deve ser feita no site do programa por acesso na conta única do governo. Após fazer o cadastro, o candidato será direcionado para a página do Fies, onde poderá dar seguimento à inscrição. Contudo, a candidatura só é aceita para quem obteve, no mínimo, de 450 pontos na soma das provas objetivas e não zerou a redação do Enem.

A renda familiar também é critério para seleção. Na modalidade Fies, é necessário ter uma renda per capita de até três salários mínimos. Já para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) o teto é de cinco salários mínimos.

Quando os resultados forem divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) o estudante deve complementar a sua inscrição e emitir o documento de regularidade da instituição de ensino para contratar o financiamento.

A parte do curso que será financiada pelo Fies é paga após o estudante concluir a graduação, de acordo com o valor das parcelas fixadas em contrato no momento da adesão ao programa.

Bolsa de estudo para faculdade

Quem não se encaixa nos critérios do Fies ou não quer se preocupar com dívida estudantil ao final do curso pode conseguir uma bolsa de estudo para faculdade mesmo sem ter feito o Enem. O Educa Mais Brasil oferece esse auxílio estudantil com descontos que podem chegar a até 70% do valor das mensalidades de cursos presenciais e a distância (EAD). O programa é de iniciativa privada e possui parcerias com diversas faculdades do país. Os interessados podem realizar a inscrição de forma gratuita no site.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil com foto



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...