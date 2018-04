Fifa abre votação para escolher a frase do ônibus da seleção na Copa do Mundo

Internautas podem votar até o dia 14 de maio e escolher entre três opções

“O Brasil inteiro joga nesse time!”, “Mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações” e “A Pátria de chuteiras”… O ônibus oficial da seleção brasileira na Rússia durante a Copa do Mundo levará nele uma dessas três frases. A Fifa abriu nesta quinta-feira uma votação em seu site oficial para os torcedores das 32 seleções escolherem o slogan que acompanhará as delegações ao longo do Mundial.

A enquete ficará aberta até 14 de maio, e as frases vencedoras serão conhecidas dia 25. Nas duas últimas edições, o ônibus da seleção brasileira carregou os seguintes slogans: Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro! (2010) e “Preparem-se! O hexa está chegando!” (2014).

Vote aqui na frase que deve estampar o ônibus da seleção brasileira.

Confira abaixo algumas das frases finalistas:

Argentina: A esperança do país está a caminho

Colômbia: Aqui vai um sonho, três cores e 50 milhões de corações

Croácia: Pequeno país, grandes sonhos

Egito: Estamos de volta depois de anos para fazer milhões felizes / Quando você fala Faraóes, o mundo deve se levantar e escutar

Inglaterra: Nos guie vitoriosos

França : Triunfe e escreva a história

Alemanha : High five (dê-me cinco, em refência à busca pelo penta, num trocadilho com aperto de mãos)

Islândia: Estamos em casa (referência ao hino nacional de futebol)

Japão: Voe como um dragão! Seja vencedor! Hinomaru-Nippon!

Coreia do Sul: Tigres da Ásia, conquistem o mundo.

Panamá: mais que um sonho, mais que um canal, o Panamá está no Mundial

Peru: Estamos de volta! Aqui viajam 30 milhões de peruanos

Portugal: No mar descobridores, em campo conquistadores.

Arábia Saudita: Cavaleiros do deserto

Senegal: Um leão só se movimenta para a frente

Espanha: Uma Espanha, uma paixão, e um coração! Vamos, Espanha

Suíça: Quatro línguas, uma nação

Uruguai: Brilha o sol na Rússia, o céu é todo celeste

Por: Globo Esporte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...