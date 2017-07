Fifa rejeita ação do Santos contra Neymar

O Santos cobra na Fifa uma indenização pelo que chama de irregularidades na venda da então promessa ao clube catalão. Para eles, o Barcelona desrespeitou o regulamento da Fifa no momento em que assinaram contratos que garantiam a compra do jogador em 2011, sendo que Neymar precisava cumprir mais três anos de contrato. A Fifa ainda não se pronunciou sobre essa denúncia santista.

Por sua vez, o Santos informou ao portal “Globoesporte.com” que só recebeu o resultado da ação que envolve o jogador, Neymar Jr., e que aguarda a resposta das outras três ações. Isso porque a entidade máxima do futebol dividiu o processo em quatro partes, uma relativa a cada um dos “denunciados” pelo clube brasileiro. Ao todo, o time da Baixada abriu processo contra o atleta, seu pai, o Barcelona e as empresas envolvidas.

“Em decisão publicada hoje [terça-feira], a entidade máxima do futebol mundial julgou improcedente todos os pedidos do clube brasileiro em ação movida contra Neymar Jr, seu pai e o FC Barcelona”, informou a nota oficial.

