Fila da vacina da febre amarela tem venda de senha por até R$70

Além da venda, a estudante relatou que haviam pessoas “se alugando” para passar a noite na fila. A Prefeitura da Serra afirmou que vai apurar o caso. Ainda assim, explicou que as senhas são distribuídas e acordo com a ordem de chegada na unidade de saúde. Ainda, o serviço de saúde não tem autonomia para intervir no espaço fora da unidade.

A estudante Evelyn Neves conversou com a reportagem do site para contar o que viu: “O que mais tinha era gente vendendo senha. Teve gente que ficou na fila desde ontem (terça-feira), 17h, e de manhã estavam aí vendendo senha. Eu cheguei a comprar, por R$ 30. Minha senha é de número 236. É uma situação deprimente ter que dormir na fila para conseguir ser atendido. Teve gente que pagou bem mais caro, tipo R$ 70”.

Pessoas que estavam na fila para a febre amarela no bairro de Serra Dourada II, na Serra, Grande Vitória, denunciaram a venda de senhas. De acordo com o G1, um lugar poderia sair entre R$ 30 e R$ 70.

