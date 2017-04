Fila de caminhões chega a quase 80km durante protesto na BR-230, no PA

Índios Munduruku protestam há mais de 24 horas em trecho da rodovia no sudoeste do Pará. Manifestantes pedem maior repasse de recursos para a Funai.

O bloqueio realizado no quilômetro 1.102 da rodovia BR-230, nas proximidades de Itaituba, no sudoeste do Pará, resulta na tarde desta quinta-feira (27) em uma fila de caminhões que chega quase à cidade de Trairão, há cerca de 80km do local.

A interdição é realizada por índios Munduruku há mais de 24 horas e começou nas proximidades da comunidade de Campo Verde, mas foi transferido na manhã desta quarta para outro ponto da estrada, no quilômetro 1.102.

O protesto pede a demarcação de terras, a exoneração de servidores nomeados para a Fundação Nacional do Índio (Funai) de Itaituba e denuncia a falta de recursos para a saúde nas aldeias. Uma comissão de manifestantes está em Brasília para tentar um encontro com representantes da Funai e dos Ministérios da Justiça e da Saúde.

