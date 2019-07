Fila para o lacre no Detran pode levar até seis horas. Muita gente sai sem atendimento

É preciso paciência para conseguir entrar no pátio onde ocorre a instalação dos lacres, que só abre às 8h. (Foto:Victor Furtado / Redação Integrada de O Liberal)

Capacidade de atendimento é de 360 pessoas por dia. Mas há vários relatos de quem está tentando pela segunda ou terceira vez instalar o item obrigatório.

A demora para a colocação dos lacres, no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), tem levado muita gente a desistir e tentar voltar noutro dia. Relatos apontam uma espera média de seis horas. Há quem diga que os lacres estão acabando, mas o órgão garante que o estoque está normal. O Corpo de Bombeiro Militares vai ajudar no atendimento até o próximo dia 12, o que quase dobrou a capacidade de instalação do item obrigatório.

Desde as 5h, já há carros e motos formando a fila. É o desespero de condutores para se livrar logo dessa obrigação e do medo de rodar sem lacre por aí. Até o dia 31 de julho, motoristas podem argumentar, em fiscalizações, dentro do território paraense, que a falta do item obrigatório foi um problema do Detran-PA. Ainda assim, as pessoas não confiam. E há relatos do assédio de agentes de trânsito por conta da falta de lacre.

Fila de veículos, do lado de fora do Detran, começam a se formar desde as 5h. Cansados, muitos motoristas desistem e saem sem atendimento. Fila de veículos, do lado de fora do Detran, começam a se formar desde as 5h. Cansados, muitos motoristas desistem e saem sem atendimento. (Victor Furtado / Redação Integrada de O Liberal)

“Estou vindo aqui pela terceira vez. Espero mais de duas horas, vejo se dá, mas aí preciso trabalhar e vou embora. Dessa vez, vim para tentar resolver logo. Já estou há um mês sem lacre. Há dez dias, um agente da Semutran (Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua) me parou numa blitz e cobrou o lacre. Expliquei que ainda não tinha e ele quis me multar a apreender a moto. Outro agente que explicou pra ele e me livrou”, relata o tapeceiro José Augusto Serrão.

Feliciano Moura, servidor civil da Aeronáutica, quer viajar nas férias com o carro zero que comprou. Mas sem lacre, não vai ter como. Nesta terça-feira (9), pela segunda vez, resolveu encarar a fila do lacre. Chegou às 6h30, um pouco mais cedo do que na primeira tentativa, mas disse que a fila já estava longa. “E ainda tem gente dizendo que coloca o lacre por R$ 50. Não vemos ninguém combatendo isso. Mas eu não alimento esse comércio ilegal”, comentou.

Na fila para os lacres, vários comércios se formaram, aproveitando o cansaço, fome e sede que os condutores sentem. Inclusive o comércio de instalação ilegal de lacre, que custa R$ 50 por colocação. (Victor Furtado / Redação Integrada de O Liberal)

Em nota, o Detran-PA informou que “Na ultima segunda-feira (8), os servidores do órgão estiveram com o expediente até as 17h, trabalhando na colocação de lacres, para que nenhum usuários que estivesse na fila deixasse de ser atendido. Com o lançamento da nova portaria, que orienta os agentes de fiscalização de trânsito da autarquia a não efetuarem autuações, tanto na capital quanto no interior, pela falta do lacre em veículos que estejam devidamente emplacados e licenciados até o dia 31 de julho, a demanda pelo serviço de lacres intensificou”.

“Mesmo assim, a média de colocação do dispositivo de segurança aumentou consideravelmente, de 120 lacres por dia até mais de 360, número alcançado no dia 8. Também não foi registrado nenhum problema no estoque de lacre, que continua suficiente para atender a demanda. O Detran informa ainda que, desde a semana passada, recebeu o reforço de três servidores do Corpo de Bombeiros para agilizar o serviço”, informou o órgão.

Capacidade de atendimento para instalação de lacres é de até 360 por dia, pico alcançado nesta segunda-feira (8). (Victor Furtado / Redação Integrada de O Liberal)

A remessa inicial foi de 30 mil lacres. Mais 50 mil já foram solicitados à empresa que fornece o equipamento ao órgão. Há previsão de que uma nova equipe dos bombeiros, capacitados para realizar o serviço de lacre, para reforçar o trabalho da autarquia neste mês.

Por:Victor Furtado

