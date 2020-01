Filha de é suspeita de ter matado e carbonizado família em porta-malas

Família foi achada morta e carbonizada dentro de carro na última terça-feira (28) |Foto: Reprodução

Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24 anos, suspeita de envolvimento da morte dos pais e do irmão, encontrados carbonizados no carro da família em São Bernardo, no ABC Paulista, na última terça-feira (28), trocou o chip de seu celular dias antes do crime. A polícia pediu à Justiça a quebra de sigilo telefônico da filha do casal.

Ana Flávia e a namorada, Carina Ramos, 26 anos, foram presas na quarta-feira (29), após a polícia apontar contradições no depoimento das duas e imagens de câmeras de monitoramento mostrarem que ambas estavam no condomínio da família antes do crime.

Segundo laudo preliminar, Romuyuki Gonçalves, sua mulher Flaviana, e o filho Juan, 16 anos, foram mortos com pancadas na cabeça antes de serem encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família, na divisa entre Santo André e São Bernardo.

A polícia já identificou outros dois suspeitos do crime. Seriam dois homens, um deles com cerca de 1,90 m de altura. Segundo testemunhas, ele foi visto com Ana Flávia e a namorada na frente da casa da família na noite do crime. Nenhum deles havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Na manhã desta sexta-feira (31), um sobrinho de Flaviana foi ao COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo falar com a polícia. questionado se mais algum parente estaria envolvido no crime, ele afirmou: “Por enquanto, a gente não sabe”.

A Justiça decretou sigilo no caso.

