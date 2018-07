Filha de Michael Jackson exibe corpão em fantasia sexy na Comic-Con

Reprodução/Instagram –Conhecida pelo estilo ousado e fashionista, Paris Jackson aproveitou pra valer sua ida à convenção Comic Con, realizada em San Diego, na Califórnia, nesse sábado (21/7). A jovem chamou atenção dos fãs com uma fantasia sexy da personagem Sonya Blade, da série Mortal Kombat.

Aos 20 anos, a famosa exibiu curvas tonificadas numa jaqueta com decote revelador, calça justinha e botas de combate. Um coldre de artilharia, joelheiras, luvas pretas e muitas tatuagens completaram a produção.

Para imprimir um tom mais militar à personagem, a filha do Rei do Pop, Michael Jackson, posou com uma arma falsa e compartilhou os cliques nas redes sociais. Os seguidores não pouparam elogios à estrela.

Veja os registros:

Fonte: Metropoles

