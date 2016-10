Filha de Solange Couto revela que foi estuprada

Solange Couto vive um verdadeiro drama familiar.

Segundo o Retratos da Vida (Extra), há quatro anos, a filha da atriz revelou à mãe ter sido vítima de dois casos de violência sexual. O primeiro aconteceu quando ela tinha apenas 11 anos. No outro, mais recente, ela foi estuprada pelo namorado.

A atriz participa do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão da Rede Globo.

Morena Mariah, de 25 anos, diz que o abuso sexual aconteceu com um familiar dentro da sua própria casa, enquanto a mãe saía para trabalhar.

Morena relembrou os momentos de horror em entrevista exclusiva ao jornal.

— Minha mãe trabalhava em outro estado e designou um familiar para tomar conta de mim nos períodos de ausência. Durante esse tempo em que ele ficou responsável por mim, ocorreram os episódios de abuso.

A coluna destaca que Solange Couto diz que sabe quem foi a pessoa que abusou da filha, mas esperava que a própria fosse à polícia fazer a denúncia.

— Fiquei absurdamente indignada. Isso me revolta de tal maneira, porque eu não posso fazer nada, nem justiça, porque a Morena só veio me contar isso anos depois, quando ela já era maior. Então, não tive o que fazer. Me sinto amarrada, de pés e mãos.

Morena confessou para o Extra que o segundo caso de violência sexual aconteceu quando ela já era adulta.

— Namorei um rapaz, e ele se aproveitou de um momento em que eu estava embriagada e adormeci para me estuprar. Sexo sem consentimento é estupro. Mesmo que o sujeito que faça isso seja cônjuge.

O Retratos da Vida ainda informa que Morena usa as redes sociais para conversar com outras vítimas.

— Vivo uma luta diária. Luto contra uma depressão que foi desencadeada depois disso. Procurei pessoas que passaram pela mesma coisa, conversei com muita gente ligada ao feminismo e finalmente fui entendendo que a culpa não era minha. Foi muito doloroso pra mim, mas a gente não tem do que se envergonhar e não pode se calar.

