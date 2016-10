Filha do empresário Edson Santarém recebe carteira profissional da OAB em Novo Progresso

O Evento aconteceu neste sábado (15) na câmara municipal de Novo Progresso.

(Fotos Edson Santos) – Jovem Jacqueline Siebra Maia, 22 anos, nascida em Novo Progresso, filha do casal Edson Santarém e Leila Maia recebeu carteira profissional de Advogada em solenidade organizada pela OAB/NP nas dependências da Câmara Municipal de Novo Progresso.

Jaqueline foi aluna da escola João Carlos Batista e da Escola Ideal em Novo Progresso, em 2005 foi para Santarém onde concluiu o ensino médio e superior, Jacqueline formou-se na faculdade de Direito na CEULS /ULBRA , e posteriormente Foi aprovada no exame da OAB naquela cidade.

Para a família é motivo de orgulho ter a filha formada e poder receber a carteira em sua cidade natal.“Minha filha serve de exemplo para cada filho e eu como exemplo para cada pai de Novo Progresso basta acreditar e tudo pode acontecer na vida de seus filhos”, disse Edson Santarém.

Marcaram presença no evento o prefeito de Novo Progresso Macarrão (PSC), presidente da SUB Seção OAB de Itaituba Cristina Bueno , presidente da Sub Seção da OAB de Novo Progresso DR. Cleverson Firmino, Conselheiras seccional da OAB do PÁ Drª. Luzimara e advogados convidados.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

