Filha é presa após manter mãe idosa com ferida aberta até o pulmão

(PC DF / Foto:Divulgação) – Senhora estava desnutrida, sem dentes e com várias feridas pelo corpo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na terça-feira (14), uma mulher acusada de maltratar a própria mãe, uma idosa, em Taguatinga Sul. Após receber uma denúncia, os agentes flagraram a vítima dentro de casa. Ela estava desnutrida, sem dentes e com várias feridas pelo corpo.

Um dos machucados, nas costas, deixava o pulmão da mulher à mostra, de tão profundo.

A denúncia partiu de um médico do Núcleo de Atendimento Domiciliar, do Hospital de Taguatinga (HRT). Durante uma das visitas, o profissional se deparou com as cenas, descritas pelos investigadores da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa e com Deficiência (Decrin) como “deploráveis”.

Em nota, a PCDF informou que a vítima encontrava-se em estado vegetativo quando a equipe da polícia especializada chegou ao local. Envolta apenas em um lençol, a idosa usava fraldas, que estavam sujas de fezes e urinas. Na cozinha, alimentos mantidos sem refrigeração, fora do prazo de validade, deixavam o ambiente com o odor forte.

Com informações do Metrópoles

