Filha pede ajuda para mãe no Mato Grosso por agressão de marido em Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa Internet)- Uma jovem de 19 anos mandou vídeo para mãe no estado do Mato Grosso com lesões pelo corpo após suposta agressão de marido em Novo Progresso.

Conforme divulgou o portal Livre daquele estado,ao receber o vídeo da filha agredida pelo esposo a mãe pediu ajuda à policia da cidade de Sorriso no Mato Grosso, onde mora, pedindo para proteger a filha em Novo Progresso no estado do Pará.

Segundo a postagem do LIVRE, o caso aconteceu na noite deste domingo dia 15 de Dezembro de 2019, a jovem mora com esposo na cidade de Novo Progresso-PA, a mãe após ver o vídeo procurou uma delegacia e denunciou o genro de 37 anos por lesão corporal.

