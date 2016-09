Filha processa pais por postarem fotos de infância

Uma jovem de 18 anos entrou com uma ação contra os próprios pais por terem postado, ao longo de anos, fotos dela no Facebook sem seu consentimento.

A moradora da Áustria alega que desde 2009 eles têm compartilhado com seus mais de 700 amigos fotos “íntimas e embaraçosas” de sua infância e adolescência. As informações são do site The Telegraph.

A austríaca, cuja identidade está sendo mantida em sigilo, alega que a atitude dos pais violou seu direito a privacidade e que eles “não conhecem vergonha nem limites”.”Eles não se importavam se eu estava sentada na provada ou deitada nua na cama.

Cada momento era fotografado e tornado público”, declarou a jovem ao jornal Heute, da Áustria.Ela também alega que cansou de pedir aos pais que apagassem as mais de 500 fotos que foram postadas no Facebook, mas eles sempre se recusaram.

Assim que completou 18 anos, ela decidiu tomar medidas legais.”Estou cansada de não ser levada a sério pelos meus pais”, justificou.

Apesar do caso ser inusitado, o advogado Michael Rami, que representa a jovem, acredita que ela tem muitas chances de ganhar. Ele está pedindo na ação uma compensação financeira para sua cliente, bem como uma ordem do tribunal para que as fotos sejam removidas das redes.

As informações são do site Extra.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...