Filha procura pai que desapareceu na Região de Novo Progresso

A filha de Glaucia de Oliveira esta procurando o Pai Antonio Ezuir de oliveira, antigo proprietário do “ARMAZÉM DO GELO” de novo Progresso.

Ela reside na cidade de Guarapuava (PR), está a procura de seu pai. Euzir teria ido para região do Cripuriznho ou Cripurizão e não deu mais noticias.

De acordo com a filha de Ezuir a procura pelo pai pela falta de noticia e pede ajuda para caso alguém saiba do paradeiro de Ezuir para dar informação no telefone (66) 99696 1863.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sérgio, favor entrar em contato pelos telefones (66) 99696 1863.

A filha Gláucia de Ezuir agradece a colaboração da população.

