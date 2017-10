Filha procura pelo Pai desaparecido

A senhora Ivonete Pereira Forte procurou a redação Jornal Folha do Progresso, para saber sobre o paradeiro de seu Pai José Osmani, que deixou seus três filhos em Itaituba no ano de 1995 para trabalhar no garimpo do Cripurizão Crucifixo. A última notícia que tem sobre ele era que vivia no km 1000, diz a senhora.

A Senhora pede, que quem saiba notícias de José Osmani entre em contato com a família pelo número (93) 981089468. Ou pelo endereço:

Bairro Jardim Europa

Rua Leidizane

Número 173.

